Battuta d'arresto casalinghe, ma la salvezza si può agguantare

TERMOLI. Che la partita per le nostre ragazze fosse, non solo sulla carta, molto difficile, lo sapevamo dall'inizio, ma la cosa che ci è piaciuta di più è lo spirito battagliero messo in campo contro le più quotate avversarie e lo abbiamo ammirato soprattutto al primo set quando le termolesi hanno riagguantato sul 24 pari le lancianesi per poi giocarsela ai vantaggi per 5 volte, sempre riprese, e poi al sesto servizio le abruzzesi si sono arrese.



Purtroppo in seguito per forza di cose il maggior tasso tecnico delle avversarie è venuto fuori e alla distanza - ma sempre sul filo - hanno preso il largo. Va comunque sottolineato che è questo lo spirito giusto per raggiungere l'obbiettivo prefissato cioè la salvezza diretta.

Serie C Interregionale Femminile Sabato 06/04/2019 17.00 Giornata 23,

PALASABETTA - VIA ISCHIA TERMOLI

Termoli Pallavolo - Twice Cream Lanciano 1-3 (Parziali: 31/29,19/25,21/25,18/25)