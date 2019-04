Termoli Pallavolo in finale ai play-off: si punta alla B

TERMOLI. La Termoli Pallavolo Maschile ha compiuto la grande impresa andando a vincere gara 3 con il risultato di 3-1 in casa dei pescaresi del Gada Volley Pescara 3 come era accaduto in gara 1. Certo, dopo la sconfitta di sette giorni fa a Termoli, un po' ci eravamo preoccupati soprattutto per quanto riguardava l'aspetto psicologico.



Ma stando anche ai parziali, ieri i ragazzi di Mauro Palli si sono davvero superati perdendo il primo set, ma scatenandosi subito dopo nel secondo, terzo e quarto dove i pescaresi non hanno più capito nulla, quasi come annichiliti dalla forza messa sul parquet dai nostri ragazzi e quasi meravigliati da tanta ferocia sportiva, alla fine hanno dovuto arrendersi. Ed ora andiamo a giocare la finale con il forte Paglieta dove sicuramente partiamo sfavoriti, come del resto lo eravamo anche contro gli avversari di ieri, ma poi sappiamo tutti come è andata a finire. Si giocherà gara 1 sabato 27 aprile e poi quello che accadrà, accadrà, ma intanto ora esaltiamo questi ragazzi e godiamoci questa affermazione, ad inizio stagione, inimmaginabile.

Serie C Interregionale Maschile - Promozione Semifinale Spareggio.

PALESTRA COMUNALE ORFENTO - VIA sacco PESCARA

Gada Volley Pescara 3 - A.s.d. Termoli Pallavolo 1-3 (Parziali: 25/19 16/25 14/25 13/25) Arbitro: Candeloro Eleonora / II Arbitro: Di Virgilio Alessandra