È tempo di finale per il Volley maschile, oggi gara 1 contro la Virtus Paglieta

TERMOLI. Ci siamo, quello che a inizio stagione sembrava utopistico al solo pensarlo, oggi è una bellissima realtà: la squadra allenata da Mauro Palli della Termoli Pallavolo è a Paglieta a giocarsi la vittoria di campionato contro una grande corazzata, ma questo non vuol dire che partirà già battuta; anche nei play off contro Il Gada Volley Pe, tutti i pronostici erano contro i termolesi, poi invece sappiamo come è andata a finire.

La squadra del Paglieta nella regular season alla prima giornata in casa vinse 3 - 0, mentre al ritorno a Termoli se la vide brutta e alla fine vinse sul fotofinish del tie -break.

Questa finale si giocherà al meglio delle 5 partite e quindi i nostri ragazzi se andranno avanti, potranno giocare in casa due partite su tre. Ma è bene precisare - e questo non è un mettere le mani avanti - che comunque andranno queste gare di finale, per la Termoli Pallavolo maschile sarà stata una stagione che definirla esaltante sembra quasi riduttivo.

Ricordiamo che comunque si parte da 0-0 e a volte l'entusiasmo può essere contagioso e può davvero generare sorprese inaspettate. In bocca al lupo, ragazzi. Comunque vada, la vostra cavalcata è stata un successo.

Serie C Maschile - Finale Promozione Sab 27/04/2019 18.30 GARA 1,

PALESTRA COMUNALE - VIA PERTINI, 66020 PAGLIETA

Virtus Volley Paglieta - A.s.d. Termoli Pallavolo - I Arbitro: Sgattoni Marco / II Arbitro: Morelli Andrea