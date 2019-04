La Termoli pallavolo maschile sconfitta ma non domata a Paglieta

TERMOLI. Non è andata bene a Paglieta nella gara 1 della Finale Play Off di volley maschile di serie C, ma non è stata nemmeno una debacle come invece il risultato di 3 - 0 finale potrebbe indurre a pensare. Se guardiamo i parziali, il Paglieta ha portato a casa la partita ma non senza faticare due set, il primo e il terzo vinti per soli 2 punti, solo il secondo con un distacco più consistente.

Certo nessuno nasconde che il Virtus Volley Paglieta è un'autentica corazzata del torneo, e tutti ad inizio stagione l'avevano giustamente pronosticata tra le sicure protagoniste e come vincente del campionato, ora se la sta giocando con una vera outsider come la squadra termolese, che nessuno si aspettava.

Per ora hanno vinto solo gara 1, si gioca al meglio di 5 partite, adesso il prossimo fine settimana sarà ospite al PalaSabetta e vedremo di rendergli dura la vita. Siamo solo al primo atto di una (si spera) lunga camminata: i ragazzi anche ieri hanno dimostrato che possono provarci a fare qualche sgambetto, anche altri avversari blasonati hanno dovuto abbassare la testa davanti alla forza della nostra squadra. Intanto adesso si punta ad andare a gara 3 sul risultato di 1-1, poi si vedrà.