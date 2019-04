Volley femminile, domenica sera vincere è d'obbligo per agguantare la salvezza

TERMOLI. Quella che va in scena stasera al PalaSabetta, la penultima gara della regular season, potrebbe essere la partita della salvezza diretta per le ragazze di Mottola.

La gara non è facile, le ragazze di Ortona sono ancora seppur difficilmente in odore di play off, mentre per noi, anche grazie ai risultati di ieri, una vittoria al tie brek potrebbe far arrivare la salvezza diretta senza passare dagli insidiosi play out. Inutile dire che oggi si dovrà scendere in campo concentratissime, senza lasciare spazio alle distrazioni di cui, di tanto in tanto, soffrono ancora le ragazze termolesi.

La gara contro le ortonesi va inquadrata come la gara della vita sportiva e della salvezza della società, che vedrà cosi ripagata una stagione di tanti sacrifici e anche qualche boccone amaro da ingoiare.

Forza ragazze, ed anche se sappiamo che il pubblico di sportivi termolesi non è molto incline a riempire i gradoni del palazzetto seppur per un evento completamente gratuito, noi l'appello a venire a sostenere queste ragazze nel momento cruciale della loro stagione lo facciamo sempre, hai visto mai che prima o poi riusciamo nell'intento, ed anche questo sarebbe un successo.