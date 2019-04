Tutto da rifare: nuova sconfitta per il volley femminile

TERMOLI. Brutta sconfitta per le ragazze della Termoli Pallavolo, in casa ieri sera contro le forti pallavoliste ortonesi. Una partita che, se giocata con la grinta e la caparbietà necessarie, avrebbe sancito con una giornata di anticipo la salvezza automatica senza passare per gli insidiosi Play Out. Ora, invece, la squadra dovrà giocarsi il tutto domenica prossima a Pineto contro la penultima in classifica, un impegno sulla carta non proibitivo e i due punti di vantaggio sulla immediata inseguitrice dovrebbero mettere le ragazze al riparo, ma a patto che si giochi con il ringhio giusto.

Nonostante le abruzzesi fossero forti, ieri bisognava provarci in quanto apparentemente non avevano più velleità delle nostre di poter entrare nei play off. Nei rari momenti di presenza tecnica e fisica, ieri le ragazze di Mottola hanno mostrato parità in tutto con le ortonesi; addirittura nel terzo set erano partite fortissime andando in pochi minuti in vantaggio sul 7 - 1, ma poi di colpo sono state riprese e superate in corsa. Buio totale, tanti errori di deconcentrazione, molti servizi sbagliati, uniti anche ad alcune circostanze sfortunate per le nostre e di contro fortunate per le abruzzesi. Per l'ultima partita coach Mottola dovrà parecchio lavorare, soprattutto psicologicamente.

Dom 28/04/2019 17.30

Giornata 25, PALASABETTA - VIA ISCHIA TERMOLI

Termoli Pallavolo - Volley Junior Ortona 0-3 (Parziali: 22/25 13/25 19/25)

I Arbitro: Di Gregorio Walter / II Arbitro: D'amario Domenico