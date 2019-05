Tutti al PalaSabetta per tifare la Termoli Pallavolo, C...i siamo!

TERMOLI. Sperando in un PalaSabetta gremito, stasera tiferemo per la squadra maschile di Volley che gioca gara 2 della finale Play Off di serie C per tentare l'approccio alla serie superiore. Gara 1 ha visto vincere la Virtus Paglieta, un'autentica forza, ma i nostri ragazzi seppur perdendo per 3-0 hanno dimostrato anche con qualche defezione importante di poter reggere bene il confronto con i quotati avversari.



Questa sera bisogna dare il massimo per arrivare a gara tre sull'1-1, in finale si gioca al meglio di 5 partite: pareggiare è importante e vitale perché così facendo la Virtus comincerà a preoccuparsi e capirà che di fronte avranno una squadra che venderà cara la pelle fino all'ultimo servizio sia in casa che a Paglieta.

Per gli abruzzesi aver trovato i termolesi in finale oltre a rappresentare una vera sorpresa inaspettata, è stato anche un pericolo che forse sotto sotto avevano sottovalutato. La chiave di volta di questa finale sta tutta in questa gara 2 stasera a Termoli. È possibile sperare per Mauro Palli &C.

Sab 04/05/2019 18.30 Serie C Maschile - Finale Promozione Gara 2, PALASABETTA - VIA ISCHIA TERMOLI

A.s.d. Termoli Pallavolo - Virtus Volley Paglieta I Arbitro: Sacrini Francesco / II Arbitro: Cocco Alessio