A Pineto gara decisiva per le ragazze del volley

TERMOLI. Eccoci all'epilogo di una stagione altalenante per le ragazze di Mottola: questa sera sul parquet della palestra di Pineto - penultima in classifica - le nostre pallavoliste non curandosi delle dirette avversarie, su tutte solo il Montesilvano, potrebbe matematicamente raggiungere la squadra in caso di sconfitta nostra a Pineto e vittoria loro a Lanciano, seconda in classifica; salvo imprevisti abruzzesi uno scenario questo, al momento inimmaginabile e così la gara di stasera dovrebbe sancire la salvezza diretta delle termolesi, eventualmente anche con una vittoria al tie break che porterebbe solo 2 punti.

Ma prima di cantare vittoria ci conviene aspettare la fine delle partite. Forza ragazze, portate a casa la gara, la salvezza dipende solo da voi: vogliamo una serata di super volley termolese!

Serie C Interregionale Femminile Sab 04/05/2019 19.00 Giornata 26,

PALESTRA COMUNALE - VIA FILIANI PINETO

Pall.femminile Pineto - Termoli Pallavolo