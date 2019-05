Il Paglieta è forte, i ragazzi di Palli sotto 2-0

TERMOLI. Purtroppo la formazione maschile del volley termolese non è riuscita a pareggiare gara 2 e sabato prossimo a Paglieta in gara 3 sarà dentro o fuori, se verrà sconfitta sarà serie B per gli abruzzesi, se compirà il miracolo di andare a gara 4 sul 2-1 e ce la potremmo giocare di nuovo a Termoli.



Francamente però ieri abbiamo visto una squadra vittima dei suoi tanti errori commessi nei tre set, a batterli non è stata tanto la forza comunque accertata del Paglieta, ma ripetiamo i tanti errori di misura, nei servizi, sotto rete, tutto questo ha favorito la squadra ospite che di certo non aveva bisogno di questi aiuti, perché quando la squadra ha avuto momenti di concentrazione come nel secondo set che è andato avanti punto a punto, il Paglieta è andato spesso in palese difficoltà tutta la differenza tecnica non si è vista per lunghi tratti.

Ma questa è l'analisi della partita di ieri, per il resto lo ripetiamo fino alla noia la squadra va applaudita per tutto quello che ha fatto finora, nessuno a inizio stagione immaginava che al 4 maggio sarebbe stata una delle due finaliste dei play-off e si sarebbe giocata un posto in serie B.

Serie C Maschile - Finale PromozioneSab 04/05/2019 18.30 Giornata 2,

PALASABETTA - VIA ISCHIA - TERMOLI

A.s.d. Termoli Pallavolo - Virtus Volley Paglieta0-3 (Parziali 15/25 22/25 19/25)

I Arbitro: Sacrini Francesco / II Arbitro: Cocco Alessio