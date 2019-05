La Termoli Pallavolo a Paglieta per riaprire la finale play-off

TERMOLI. Anche per il Volley maschile gara del dentro o fuori al meglio delle 5 partite, questa finale play-off è sul 2-0 in favore del Paglieta, che dopo aver vinto gara 1 a Paglieta, è venuta a vincere anche gara 2 a Termoli, ora l'unica speranza molto flebile per arrivare a gara 4 da giocare a Termoli sarebbe la vittoria dei nostri ragazzi questa sera a Paglieta, cosa anche dal punto di vista psicologico molto difficile anche se non impossibile, se dovesse accadere e portare i nostri sul 2-1 allora il quadro psicologico potrebbe mutare e chissà che non ci scappi il miracolo sportivo. Tornando con i piedi a terra, il Paglieta forte davvero davanti al proprio pubblico non vorrà permettere che accada questo e sicuramente sono pronti a festeggiare e brindare alla serie B, allora vediamo se possiamo rovinargli o quantomeno rimandare le loro feste seppur legittime.



Serie C Maschile - Finale Promozione Sab 11/05/2019 19.30 gara 3.

PALESTRA COMUNALE - VIA PERTINI, 66020PAGLIETA

Virtus Volley Paglieta-A.s.d. Termoli PallavoloI Arbitro: Montilii Simone / II Arbitro: Tosti Federica.