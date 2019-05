Troppo forte il Paglieta, finisce il sogno della serie B

TERMOLI. Virtus Volley Paglieta-A.s.d. Termoli Pallavolo 3-1. Con questo risultato, maturato ieri sera in Abruzzo, termina l'avventura della squadra adriatica allenata da Mauro Palli.

Troppo forti gli avversari, che hanno sfiorato l'impresa di approdare in serie B. Il 3-0 nella serie finale non deve inficiare quanto di buono fatto sin qui. Per loro ci sono solo applausi per la grande stagione che hanno portato a termine raggiungendo questa finale che all'inizio non era preventivata. Il volley termolese sia maschile che femminile ha vissuto sicuramente un'annata positiva.

Arrivederci alla prossima stagione.