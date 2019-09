TERMOLI. Venerdì sera open day per il volley termolese.

Al PalaSabetta si sono presentati tanti genitori con i loro bambini perché vogliosi di cominciare ad avviarli verso le varie discipline sportive che si svolgono in città.

Nemmeno gli addetti ai lavori si aspettavano una presenza coso massiccia. La società Termoli Pallavolo si sta preparando all'inizio della nuova stagione che vedrà la squadra maschile proseguire l'interessante cammino intrapreso lo scorso anno in serie C, che li ha visti sfiorare la vittoria nei play-off con il Paglieta.

Quest'anno non è detto che non ci riproveranno. Ci sono diversi cambiamenti nei quadri tecnici, per la prima squadra maschile di serie C, il coach non sarà più Mauro Palli, ma non è certo una retrocessione la sua tutt'altro, allenerà e sarà scopritore di nuove certezze pallavolistiche come allenatore di secondo grado allenerà giovanili e under 16 femminile, mentre allenatore di primo grado per la prima squadra maschile sarà Pasquale Lagatta.

Il mitico Dino Sassano, allenatore di terzo grado, si occuperà della prima divisione femminile.

Maurizio Mendozzi (primo grado) sarà allenatore e responsabile del MiniVolley, Costantino Palli e Noemi Di Ielsi studenti del II e III Anno Scienze Motorie saranno coadiutori settore giovanile e ancora Dino Sassano sarà responsabile fisioterapia atleti.

Tornando all'Open Day tanti bimbi presenti per capire se il volley possa essere la loro disciplina sportiva da praticare, del resto questa è la cosa più importante di tutto il contesto , aldilà dei risultati sportivi agonistici che pure sono importanti, ma è sicuramente creare un progetto lungimirante, avere sempre pronto un bacino di rifornimento di giovani atleti, purtroppo nella nostra piccola realtà, le società crescono finché i loro giovani atleti non raggiungono l'età universitaria e questa li costringe ad andare fuori Termoli e di conseguenza abbandonare la squadra e la disciplina almeno quella cittadina. Ecco perché l'importanza di creare una struttura che non si faccia trovare spiazzata creando così un sempre continuo serbatoio che sforni nuove leve in questo caso pallavolistiche, quindi approviamo su tutta la linea eventi come questo Open Day e apprezziamo anche il fatto che abbiano risposto all'appello tanti genitori, sicuramente questo è un fatto molto positivo.