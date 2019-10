Debutta con un 3-0 periodico la Termoli Pallavolo

TERMOLI. Dopo calcio e basket al via anche il volley.



E’ iniziato ieri, sabato 19 ottobre, il campionato di serie C prima fase di volley per la Termoli Pallavolo Maschile, tutta o quasi rinnovata come squadra.

Il coach è sempre Mauro Palli, ma assieme a lui una nidiata di giovani molto interessanti, quest'anno Termoli in serie C sarà rappresentata solo dalla formazione maschile, la femminile che si era salvata lo scorso anno non c'è più, scelte societarie che non discutiamo ma che ci dispiace siano state prese in questo senso.

La prima gara vedeva i maschietti di Palli incontrare una formazione dal nome Jurassic Volley – battuta 3-0- è senza dubbio formata da giocatori la maggior parte vicini ai 30/35 anni, ma tutti che hanno i numeri e tecnica di un passato pallavolistici anche di un certo spessore.

Infatti solo per la tenuta alla fine si son dovuti arrendere alla freschezza dei più giovani avversari termolesi particolarità, tutti e 3 i set si sono conclusi con lo stesso punteggio.

La squadra di Palli ieri, bisogna ricordarlo, aveva fuori un giocatore alle prese con un infortunio mediamente serio e un giocatore di nazionalità albanese che sta cercando di superare i soliti barbosi cavilli burocratici del tesseramento che ogni giocatore straniero, quando viene a giocare in Italia deve far fronte e purtroppo in molti casi lunghissimi da risolvere sempre se si risolvono.

Termoli Pallavolo-Jurassic Volley 3-0 (Parziali: 25/20, 25/20, 25/20) Arbitri 1°Molina, 2° Bucci.