Vigili del fuoco Bellucci al PalaSabetta contro la Termoli Pallavolo

TERMOLI. I ragazzi di Mauro Palli in campo alle 18 al PalaSabetta per non fallire il detto non c'è due senza tre.

Arrivano i vigili del Fuoco dell'Aquila che vorranno tentare di spegnere gli ardori di vittoria che i nostri pallavolisti hanno messo in campo e fatto capire a tutti di avere e così di ricalcare le orme della splendida cavalcata che li aveva portati a sfiorare la vittoria del campionato lo scorso anno.

I Vigili del fuoco Bellucci hanno tre punti in classifica contro i 6 dei termolesi, quindi prenderli con le pinze è più che mai doveroso, sono proprio i momenti di maggior euforia più pericolosi da gestire, una caduta oggi potrebbe essere più fragorosa di una vittoria, quindi in campo ma con giudizio e sempre occhio alla penna, ascoltare le direttive che arrivano dalla panchina e il famoso detto di cui sopra potrà essere messo in atto, la squadra giovane e attenta sappiamo che ascolterà.