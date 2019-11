La Termoli Pallavolo cala il tris al PalaSabetta e vola in vetta

TERMOLI. Terza vittoria consecutiva per la Termoli Pallavolo che rimanda a casa i Vigili del fuoco Bellucci L'Aquila senza neppure un set, anche se i parziali sono stati abbastanza combattuti.



Come dice un famoso detto, non c'è due senza tre, e così i ragazzi di Mauro Palli si sono levati anche questo sfizio, tre partite giocate, tre vittorie e punteggio pieno: 9 punti in classifica.

Meglio di così non potevano cominciare i termolesi, ora fino a domani possono godersi il primo posto in solitudine in classifica.

Davvero una bella realtà almeno per adesso, nessuno ha chiesto loro la luna, però possono gongolare, vedere tutti dall'alto è sicuramente una bella sensazione.

Un bel viatico per il resto della stagione.

Termoli Pallavolo-Vvf Bellucci L'Aquila 3-0 (parziali: 25/19, 25/19, 25/23).