Banco di prova per la Termoli Pallavolo contro l'Alba Adriatica

TERMOLI. Big match questo pomeriggio al PalaSabetta tra la prima in classifica, l'Alba Adriatica, e la seconda, la Termoli Pallavolo, un incontro che potrebbe dirci molto sulla reale forza dei ragazzi di Palli che comunque fin qui si sono comportati benissimo anche nella sconfitta patita domenica scorsa a Montesilvano. Di negativo ci sono stati solo i freddi numeri che hanno dato la vittoria agli abruzzesi, ma nel contesto del gioco i termolesi hanno condotto quattro set sostanzialmente punto a punto. Questo dimostra che la squadra c'è ed è viva.

Stasera il banco di prova dell'Alba Adriatica è provante, ma bisogna tentare, vincere contro di loro potrebbe far acquisire ai nostri ragazzi tanta autostima che potrebbe scaricarsi sul parquet per il prosieguo del campionato. Sia chiaro: nessuno ha imposto obbiettivi precisi alla squadra come non li aveva posti alla squadra stessa lo scorso anno e abbiamo visto tutti come è andata a finire - per un pelo non si è vinto il campionato - "provare per credere" come dicono in Sassonia uber alles .