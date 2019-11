Termoli Pallavolo "tramonta" contro l'Alba Adriatica

TERMOLI. Sconfitta netta ieri sera al PalaSabetta per la Termoli Pallavolo, che perde in tre set contro l’Alba Adriatica.

Una formazione forte, quella abruzzese, e quindi una battuta d’arresto era anche pronosticabile.

Quello che invece non era prevedibile erano i tanti errori commessi dai ragazzi di Palli, che di fatto hanno poi di gran lunga agevolato la vittoria degli Albesi.

La nostra squadra davvero ieri più di altre volte ha difettato di concentrazione e di fatto la vittoria non è mai stata in discussione per gli ospiti.

Per carità, nessun dramma, nemmeno dopo la seconda sconfitta consecutiva, però un po' di attenzione in più, quella sì, ci vuole nel prosieguo. Certamente la squadra ha cambiato parecchioe certi meccanismi e sincronismi vanno ancora oleati bene, queste cose si ottengono giocando e giocando assieme: la cosiddetta amalgama.

Termoli Pallavolo-Pallavolo Alba Abriatica: 0-3 (parziali 10-25, 15-25, 16-25).