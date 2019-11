Termoli Pallavolo, la vittoria contro il Teramo è un obbiettivo raggiungibile

TERMOLI. Torna a giocare la squadra maschile della Termoli Pallavolo dopo le due battute di arresto consecutive, a Montesilvano e sabato scorso in casa contro L'Alba Adriatica. Oggi l'impegno almeno sulla carta appare meno proibitivo, ma bisogna vedere come reagiranno i ragazzi dopo queste due sconfitte, seguite da un inizio sfavillante di campionato.

Non c'è dubbio che soprattutto sabato scorso in casa i ragazzi di Palli ci hanno messo molto del loro per favorire la vittoria che probabilmente ci sarebbe stata comunque, vista la forza indiscussa dell'Alba Adriatica, ma se a una squadra forte già di suo gli dai anche un aiutino ecco che allora i risultati a sfavore diventano schiaccianti, come appunto è avvenuto sette giorni fa.

Comunque, come abbiamo sempre affermato, alla squadra reduce da una stagione sfavillante che l'ha portata a sfiorare molto da vicino la vittoria del campionato contro ogni previsione, quest'anno nessuno ha chiesto imprese mirabilanti o posto obbiettivi ultra ambiziosi, quindi sotto questo punto di vista siamo ampiamente come si dice in gergo in partita: un successo ripetiamo possibile oggi a Teramo, che riporterebbe sicuramente un briciolo di morale nella squadra, morale che per via delle due battute di arresto si è un po' abbassato.