La Termoli Pallavolo maschile torna a vincere

TERMOLI. Domenica sera dopo il Basket di serie C, al PalaSabetta è andato in scena il Volley di serie C con la maschile della Termoli Pallavolo e, finalmente, contro i Leoni di Avezzano è ripartita la caccia grossa da parte dei ragazzi di Palli che hanno battuto seccamente la squadra abruzzese. Anche se in un orario insolito, le 20, la squadra, molto concentrata, è riuscita a tenere sotto controllo tutto l'andamento del match con qualche piccola distrazione solo nel terzo set dove si è viaggati quasi punto a punto.

Ora speriamo che questa vittoria possa riportare un po' di tranquillità e di autocontrollo nelle prossime gare, dopo le ultime partite perse dalla squadra non per divario tecnico, ma solo per via delle tante distrazioni ed errori grossolani. Che questa vittoria faccia loro cambiare registro!

Dom 08/12/2019 20.00 Giornata 9, gara 41 PALASABETTA - VIA ISCHIA TERMOLI

Serie C Pallavolo Maschile

Termoli Pallavolo - Leoni Avezzano 3 - 1 ( Parziali : 25/20, 25/16,22/25,25/21)