La Termoli Pallavolo in trasferta a Chieti incontrerà la Jurassic Volley

TERMOLI. Siamo al giro di boa del campionato di serie C maschile di volley: alla Termoli Pallavolo, se dovessimo giudicare il suo girone di andata , che ha visto prestazioni ottimali ad altre meno, non possiamo che assegnare un bel 7,5.

Ora la posizione in classifica è attestata al quarto posto, la speranza sarebbe migliorarla. Oggi pomeriggio si va a Chieti a trovare i Jurassic dai quali è bene diffidare, a dispetto del nome: alla prima giornata all'andata al PalaSabetta ci fecero soffrire un po' finché la condizione fisica resse. La parola d'ordine è non abbassare la guardia, tenendo presente e non da sottovalutare la sindrome da panettone che spesso gioca brutti scherzi.