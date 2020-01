Termoli pallavolo vince al tie-break all'Aquila

TERMOLI. L'avevamo detto di prendere con le molle questa gara con la storica squadra dei Vigili del Fuoco Bellucci l'Aquila,alla fine cosi è stato.

Tutto si è risolto alla fine di una lunga ed estenuante partita finita a quattro punti di distacco nei primi due periodi il primo per noi e il secondo per loro.

Sul 24 pari al terzo ci sono voluti 5 vantaggi per aggiudicarcelo, ma i pompieri dell'Aquila non ci stanno e al quarto c'inchiodano sul 2 pari e allora il tie Brek quinta partita ed anche qui punto a punto poi lo scatto di reni finale 12 a 15 per noi.

Quanta fatica per questi due punti, anche se alla fine seppur sudati, più belli e gustosi con un quarto posto consolidato .