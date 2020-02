Prima divisione regionale volley vittoriosa ad Agnone

TERMOLI. Se in questo fine settimana per il volley cittadino c'è stata la prima la sconfitta casalinga della formazione maschile della Termoli Pallavolo contro il Montesilvano, qualche gioia invece ci arrivano dalle ragazze della Prima Divisione Femminile che nel loro campionato continuano a viaggiare dopo 3 partite a punteggio pieno, 9 punti su 9.

Sabato nonostante alcune defezioni importanti, la capitana Del Vecchio e la Tenore, le ragazze sono andate a fare bottino pieno in casa della temibile A.S.Pallavolo Agnone che fino ad allora al loro fianco in classifica e ora in testa alla classifica assieme al Venafro che ha giocato in casa con l'altra squadra termolese Delfina Volley School Termoli, che quest'anno esordisce e che pensiamo non possa avere chance in questo testa coda .



Ma per le ragazze di Sassano questi 9 punti sono un' iniezione di fiducia, loro che dopo un paio di anni dopo il trionfo e promozione non andata a buon fine, hanno accettato di rimettersi in gioco e lo stanno facendo alla grande e con estrema serietà.