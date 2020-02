TERMOLI. Torna alla vittoria dopo due sconfitte consecutive la Termoli Pallavolo, ma quanta fatica per battere la Fortitudo Teramo.

Infatti, se guardiamo i parziali, già si capisce che non è stata una passeggiata di salute per i ragazzi di Palli, che, diciamolo francamente, in diversi frangenti ci hanno messo del loro per complicarsi la vita, gli avversari dietro loro in classifica non arrivavano qui in riva all’Adriatico con l’alone della squadra monstre, un avversario normale alla portata dei termolesi, che non sappiamo cosa sia successo nelle ultime settimane ma non appaiono brillanti come invece lo erano stati nella prima fase della stagione.

Comunque teniamoci buona questa vittoria chissà che non risvegli un po' di verve persa dal sestetto.

Comunque quarto posto che sembra blindato.

TERMOLI PALLAVOLO-FORTITUDO VOLLEY TERAMO 3-0 (26/24, 25/23, 25/22).