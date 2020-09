Unità d'intenti e compattezza, la Termoli pallavolo pronta alla nuova stagione

TERMOLI. Le ragazze della Termoli Pallavolo, in attesa di sapere come evolverà la stagione agonistica prossima ventura, non si perdono d'animo e si mantengono in forma per non farsi trovare impreoarate alla chiamata. Eccole tutte insieme in un momento conviviale a dimostrazione della loro unità d'intenti. La squadra è compatta e serena, tutti presupposti per poter far bene, per la gioa di coach Sassano.