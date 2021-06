TERMOLI. I disagi per gli utenti del Cup dell’Asrem di via del Molinello sembrano non terminare mai: dopo le prime settimane di giugno, con il flusso gestito da ben quattro sportelli e le file smaltite in poco tempo grazie al nuovo contratto stipulato tra l’Asrem e il Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa con i relativi sub-appalti, questa mattina venerdì 11 giugno, arrivano nuove segnalazioni.

A causare le lunghe attese, secondo quanto riferito dai cittadini in fila, sarebbero le stampanti: «Ce ne sono due e ci hanno riferito che sono in manutenzione e dobbiamo attendere che il tecnico le aggiusti», racconta una residente a TermoliOnLine.

Ad incrementare i disagi, poi, l’apertura di due sportelli, sui quattro presenti: «C’è una fila assurda e chiamano un numero ogni dieci minuti – riferiscono a TermoliOnLine gli utenti – È assurdo dover attendere così tanto».

C’è chi decide di attendere all’esterno della sede, cercando riparo dalla calura nelle zone di ombra e chi, invece, arrivato prima degli altri, si aggiudica un posto all’interno: i più fortunati seduti, gli altri in piedi. Tutti insieme in attesa di esser chiamati: «Sicuramente gli operatori sono in ferie, visto che ci sono solo due sportelli aperti rispetto ai quattro delle scorse settimane, però non è normale che ci siano anche i problemi ai macchinari. Assurdo».