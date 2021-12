Paziente rifiutato, Neuromed precisa: «Solo una incomprensione tra medici di guardia»

TERMOLI. Solo un disguido, nessuna variazione del protocollo Covid, per i trasferimenti e i ricoveri all’istituto Neuromed.

Di ieri la notizia del senza fissa dimora che era stato trasportato a Foggia, in rianimazione, per l’assenza di un tampone molecolare.

A fare chiarezza è stato il direttore sanitario dell’Irccs di Pozzilli, Orazio Pennelli.

In relazione alle notizie legate al mancato ricovero di un paziente proveniente dall’ospedale di Termoli il direttore sanitario dell’Irccs Neuromed, Orazio Pennelli, tiene a precisare che: “Neuromed, secondo una procedura ormai da tempo consolidata ha sempre accolto e continua ad accogliere urgenze neurochirurgiche anche con tampone molecolare rapido che, come nel caso specifico, viene regolarmente effettuato nei pronto soccorso. Motivo per il quale non si capisce perché il nostro Irccs avrebbe dovuto rifiutare il ricovero del paziente in oggetto. Evidentemente c'è stata una incomprensione tra i medici di guardia delle due Istituzioni Sanitarie. Si tratta comunque di un episodio isolato che, come già chiarito telefonicamente ieri mattina dal direttore sanitario Neuromed con il primario del Pronto Soccorso del San Timoteo, rappresenta una occasione per migliorare ulteriormente i già buoni e consolidati rapporti tra Neuromed e gli ospedali della regione, nell’interesse e per la tutela della salute dei cittadini molisani”.