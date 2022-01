"The perfect beach town", Termoli promossa turisticamente negli Stati Uniti

"The perfect beach town of Termoli in the Molise Region of Italy"

TERMOLI. Dall'invito a ricostruire la memoria fotografica della nostra città lanciato stamani su Termolionline alla promozione turistica del territorio, il passo è meno ampio di quel che sembrerebbe. Perché il futuro è figlio del passato e del presente. Nel settembre scorso intercettammo e intervistammo, grazie al prezioso gancio del consigliere comunale e vicepresidente dell'associazione nazionale Città dell'Olio, Nicola Malorni, un imprenditore americano, Rem Malloy, che da Seattle era venuto in Molise per agganciare la realtà nostrana al circuito turistico proposto ai clienti nordamericani, visto il suo ruolo di tour operator.

Ebbene, Rem Malloy, che ha anche origini italiane, ha realizzato uno splendido video promozionale, denominato "The perfect beach town of Termoli in the Molise Region of Italy". Sono 5 minuti e 12 secondi scanditi da musica d'impatto e immagini altrettanto suggestive che proiettano Termoli nel canale Italy4Real, con cui Rem rende accattivante il Bel Paese agli occhi dei residenti a stelle e strisce e non solo. In quella circostanza, eravamo sulla Terrazza magnifica di viale Federico di Svevia, con l'Adriatico a portata di mano, Malloy ci disse che bontà eno-gastronomiche assieme al patrimonio artistico e archeologico e naturalmente al mare sono credenziali e prerogative vincenti. Sono almeno 200 gli statunitensi che l’agenzia nordamericana porta a fare vacanze in Molise, poiché i cittadini statunitensi ora sono alla ricerca di qualcosa di diverso che da Firenze (e la Toscana), Venezia e Roma, specie nel Sud dell’Italia. Meridione che Rem conosce bene, poiché sua madre è originaria di Cava dei Tirreni, località campana.

L’attenzione di Malloy si è focalizzata su tutto il Molise, visto che propone scenari suadenti sia collinari che montani, lacustri e costieri.

E’ lo stesso Malorni a evidenziare questo mini documentario: «L’estate scorsa con l’associazione nazionale delle Città dell’Olio ho ospitato per 3 giorni a Termoli e in Molise un tour operator di Seattle, Rem Malloy, della Italy4Real, che ha apprezzato molto la nostra perla con il suo mare, la cucina marinara e l’architettura. Ha per questo realizzato un video promozionale che distribuisce attraverso la sua agenzia e i suoi canali proporzionali tra i suoi clienti i quali, grazie al nostro lavoro, potranno scegliere Termoli tra le proprie mete turistiche».