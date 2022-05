A giorni asfaltato il tratto della statale 16

CAMPOMARINO. Avevamo sollecitato l’amministrazione di Campomarino a fornirci informazioni aggiornate sul cantiere lungo la statale 16, mentre l’Anas non ha risposto alla nostra email, che era stata inviata all’ufficio stampa, riscontro è arrivato dall’assessora Anna Pollace.

Proseguono dunque, i lavori sulla statale 16 per l'intervento della rotatoria a cura di Anas Spa, non senza rallentamenti dovuti alla difficoltà di reperimento dei materiali necessari e propedeutici. la parte di intervento che collega il passaggio a livello all’Adriatica è in via di ultimazione. entro i primi giorni di giugno sarà completamente asfaltato il tratto comprensivo di rotatoria e garantita la circolazione dal lido alla stessa arteria strategica. Tale intervento è stato fortemente sollecitato dal sindaco e dalla stessa Anna Pollace, visti i rallentamenti verificatesi durante i lavori.

«Siamo a ridosso della stagione estiva e non possiamo permetterci di avere un solo ed unico accesso al Lido di Campomarino. da tempo, infatti, monitorando lo stato dei lavori, è stato chiesto di avere pronta per la fine del mese di maggio almeno la bretella di collegamento dal lido alla Statale 16 per garantire il notevole flusso veicolare che si prospetta ne periodo estivo. Purtroppo le lungaggini dovute alla difficoltà del reperimento dei materiali e dei tempi di consegna, fanno in modo di posticipare di qualche giorno l'apertura temporanea del tratto in questione, ma confido nel rispetto dei tempi previsti in virtù della massima collaborazione e disponibilità finora avuta tra Comune di Campomarino e Anas». Resta inteso che trattasi ancora di area cantiere e che i lavori proseguiranno nei punti previsti per il rispetto dei tempi di consegna dell'intera opera.

