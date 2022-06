«Amiamo Termoli alla follia ma non riusciamo a trovare una casa per tutto l'anno»

TERMOLI. “Cerco un centro di gravità permanente”, o meglio cerco un affitto che non sia solo per pochi mesi.

Parafrasando la celebre strofa di una delle più note canzoni del maestro Franco Battiato, il problema di trovare case disponibili per un periodo continuativo, senza le interruzioni estive, che provocano traslochi e disagi, è sempre più profondo.

In una lettera al direttore dello scorso aprile questo fenomeno era stato manifestato quasi con disperazione.

Una famiglia che ha investito sulla permanenza a Termoli, affetti, professionalità e prospettive, vive questa criticità.

«Mi chiamo Giorgia, sono una giovane madre di 27 anni, assieme al mio compagno e mia figlia ci siamo innamorati follemente della città di Termoli, dei termolesi e di quello che ci circonda. Il mio compagno lavora dall’agosto scorso qui a Termoli, nell’ambito della ristorazione.

Fortunatamente, ha un posto significativo e ben remunerato, raggiungendo il sogno di ogni ragazzo Italiano che lavora nel settore, con un contratto a tempo indeterminato, eppure io e lui siamo così amareggiati, siamo stanchi di una caccia al tesoro. Siamo pugliesi, di preciso siamo salentini, siamo vicini di casa.

Anche da noi c'è il mare, Porto Cesareo, Torre Lapillo Gallipoli per citarne solo alcuni dei luoghi della costa salentina, eppure ci sentiamo a casa qui a Termoli.

Ma l'ultimo traguardo è quello di trovare un affitto che non costi un occhio della fortuna e magari successivamente comprare casa.

Eppure ogni giorno mi faccio una ricerca su Facebook, siti internet e ho provato anche con il passaparola senza troppi successi. Devo ringraziare che ci sono delle persone che ci stanno ospitando da quasi un anno. Ma la situazione è tragicomica. Solo affitti transitori e case vacanze oppure gli affitti superano le 600 euro al mese. Sembra di essere a Milano, purtroppo non abbiamo le risorse necessarie di accedere ancora ad un mutuo. L'ultima spiaggia è parlare apertamente e vedere se qualche persona di buon cuore magari ha una casetta in più da affittare con regolare contratto annuale. Perché non possiamo trovare una casa che ci ospita solo da ottobre a maggio. Preciso che non sono solo io ad avere problemi di questo tipo».