Affitti di lungo periodo cercasi, Sabella: «Inquilini e proprietari pagano leggi inadeguate»

TERMOLI. Un primo seme di speranza è stato piantato, subito una lettrice ha accolto l'appello di Giorgia, sulla richiesta di un affitto di lungo periodo. Le abbiamo messe in contatto e speriamo bene, per intanto ringraziamo la sensibilità mostrata da Monica, questo il suo nome.

Ma il tema lanciato nell'agone mediatico ha subito provocato anche un'altra lettura, quella del cittadino-amministratore (di maggioranza) Vincenzo Sabella.

«Scrivo questo commento da cittadino, ma anche consapevole di ricoprire un incarico pubblico. La legislazione italiana in materia di affitti, soprattutto per immobili ad uso abitativo non favorisce affatto il settore, esponendo i proprietari a rischi enormi che superano di gran lunga i benefici. Se a questo ci aggiungiamo una tassazione spropositata tra Irpef, anche se con cedolare secca, Imu e Tari ecco che si crea la situazione descritta nell'articolo, case vuote o affittate solo in estate e gente che cerca disperatamente un'abitazione e non la trova.

È necessario intervenire sia sull'aspetto tassazione e sia sull'aspetto sfratti, non è possibile rischiare a fronte di poche centinaia di euro al mese di guadagno netto che un inquilino ti si piazzi in casa, non paghi e non vada via. Se il contratto è registrato, come deve essere, a prescindere dal pagamento o meno dell'inquilino va inserito in dichiarazione dei redditi, l'imposta Imu si paga lo stesso e la Tari pure.

Poi spesso accade che la casa viene devastata e che si lasciano enormi arretrati di utenze. La colpa quindi è della legge inadeguata e non dei proprietari i quali spesso non sono ricchi ereditieri, ma semplici cittadini risparmiatori che con grandi sacrifici e di generazioni e con tante rinunce hanno una o due case in più».