A Montenero lavori di pulizia e messa in sicurezza delle strade

MONTENERO DI BISACCIA. Dopo i lavori di manutenzione sulla strada di bonifica Passo Carbone, nei giorni scorsi sono iniziati anche quelli in via Turati a Montenero di Bisaccia.

Oltre ai lavori di pulizia e messa in sicurezza, la sindaca Simona Contucci, fa sapere che sia in zona Bivio sia in centro, saranno effettuati lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale.

«Nei giorni scorsi sono iniziati anche i lavori di pulizia e messa in sicurezza dei tratti più ammalorati di Via Turati e il rifacimento di parte della segnaletica orizzontale in zona Bivio e zona centro.

La posa del manto di asfalto su un tratto di Via Turati, in particolare, rientra nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano, realizzati grazie ai contributi previsti all’interno di uno specifico Decreto del Ministero dell’Interno firmato dal Capo Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali.

I lavori inerenti alla segnaletica orizzontale, invece, rientrano nella manutenzione periodica delle strisce bianche poste a delimitazione delle corsie e delle carreggiate, a seguito della normale usura dovuta al passare del tempo.

Si tratta di un ulteriore segnale di attenzione alle vie di comunicazione centrali e periferiche del nostro paese nell’ambito di una visione più generale di riqualificazione e di messa in sicurezza delle strade cittadine, a vantaggio della comunità».

