"Pizza in carrozza", Nicola e la consegna in stazione diventata "virale"

Pizza in “carrozza”: e la consegna in stazione di Nicola Valente divenne virale

TERMOLI. Soltanto qualche giorno fa è impazzato sui social - prima su Tik Tok e poi su Facebook - il fenomeno virale della consegna della pizza in “carrozza” avvenuta presso la stazione di Termoli. Protagonista di questa avventura un ristoratore della nostra città che ha deciso di accettare una tipologia di consegna - alternativa - e che non aveva mai effettuato prima di allora.

Una consegna di diverse pizze per alcuni ragazzi che viaggiavano in treno da Milano ed erano diretti ad Andria e che avrebbero effettuato una breve sosta alla stazione della nostra città. Il gruppo che viaggiava da ore ha deciso di prenotare alcune pizze proprio contattando direttamente dal sito internet la struttura “Family day”, approfittando della fermata di pochi secondi a Termoli.

La scelta di contattare il locale situato nel quartiere di Difesa Grande è stata una sorpresa anche per i titolari.

Abbiamo parlato con il protagonista di questa avventura Nicola Valente e con sua moglie Gianna Greco titolari dell’attività e che da alcuni anni portano avanti questo locale con tanta soddisfazione e tanta fiducia nella loro clientela.

Come ci ha raccontato Nicola: “Una consegna diventata virale sui social che per me è stata una consegna come tante altre, anche se allo stesso tempo insolita. Ho ricevuto una telefonata per portare alcune pizze alla stazione, nonostante la titubanza iniziale accordandomi con i clienti ho deciso di accettare.”





L’attesa e i tanti dubbi mentre si trovava al binario della stazione, ma Nicola non si è arreso continuando ad aspettare il treno per molto tempo, in attesa del passaggio e della sosta dei ragazzi, che avevano ordinato le pizze mentre erano in viaggio.

Al momento della consegna delle stesse, i giovani hanno girato un breve video per immortalare quel momento e successivamente è stato caricato prima su Tik Tok e poi da Nicola stesso su Facebook dove nel giro di poco tempo è diventato virale.

Le pizze scelte dal gruppo sono state alcune tra le più variegate: tre pizze Parma (ossia la margherita con il prosciutto crudo) e tre bufaline, con l’aggiunta di tre porzioni di patatine fritte.

Lo stesso Nicola ha deciso di condividere il video della sua esperienza su Facebook, in particolare sulla pagina dell’attività. Il primo a congratularsi con lui è stato suo fratello Pino, che ha espresso un messaggio molto affettuoso e caloroso nei riguardi di Nicola, ricordando la battaglia che ha dovuto affrontare molti anni fa a seguito di un grave incidente sul lavoro, che ha cambiato le sue priorità lavorative. Un’odissea che Nicola e sua moglie hanno ricordato con commozione, ma anche con tanta forza d’animo. Le difficoltà che si sono susseguite e la rinascita che è avvenuta con tanto sacrificio e tanta voglia di riprendersi in mano la sua vita.

Cinque anni fa l’intuizione di Gianna, sua moglie, che ha avuto l’idea di aprire nel quartiere una pizzeria, aiutando così suo marito ad affrontare una delle pagine più buie della sua vita, ma anche la volontà di creare qualcosa di nuovo a Difesa grande.

Anche Gianna ai nostri microfoni ci ha raccontato la loro esperienza: “All’inizio tanti erano i dubbi, ma in primis la voglia di aiutare mio marito, poiché aveva avuto tante difficoltà dopo l’incidente. È stato così che abbiamo deciso di intraprendere questa sfida. Poi il periodo pandemico, ma non ci siamo arresi.”

Nicola ha spiegato quanto sia importante il suo lavoro, ma anche coccolare e curare la clientela, così come ha fatto qualche giorno fa con i viaggiatori. Infine, ha scherzato dicendo: “Il treno ha fatto ritardo, io no. Mi sono presentato in tempo.”