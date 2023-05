Il Comune risponde «Al lavoro da giorni con un team di esperti per risistemare la spiaggia»

TERMOLI. La denuncia della turista Luisa Napolitano, pubblicata alcuni giorni fa, ha colto l’attenzione dell’amministrazione comunale, che avevamo interessato nella persona dell’assessore all’Ambiente Rita Colaci.

A seguito dell’articolo pubblicato sulla vostra testata dal titolo “La spiaggia non può essere lasciata così”, l’amministrazione comunale precisa quanto segue:

«Dopo le recenti mareggiate che hanno colpito le spiagge a seguito del maltempo della scorsa settimana, l'azienda appaltatrice Golden Eagle è prontamente intervenuta già nella mattinata di lunedì 22 maggio per un'importante operazione di pulizia e ripristino, mobilitando un team dedicato e attrezzature specializzate per affrontare lo stato emergenziale venutosi a creare sull’arenile a nord della città.

La squadra di esperti della Golden Eagle sta lavorando diligentemente da giorni per rimuovere i detriti, compresi legni, alghe, plastica e altri rifiuti, che si sono accumulati lungo la linea costiera lato nord.

L'obiettivo principale è ripristinare l'aspetto naturale delle spiagge e garantire la sicurezza degli spazi per i residenti e i turisti che ne fruiscono, prestando anche attenzione alle aree di tutela ambientale per la riproduzione del fratino ed a separare correttamente i materiali raccolti per il riciclo appropriato».