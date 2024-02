Segretari e dipendenti, assemblea sindacale a Guglionesi

GUGLIONESI. «Il 9 febbraio 2024, presso la sede del Comune di Guglionesi, si è tenuta l’assemblea sindacale del personale, indetta dal CSA -unico Sindacato Autonomo maggiormente rappresentativo e firmatario del Contratto di Lavoro Nazionale-, a difesa e tutela dei lavoratori e lavoratrici dipendenti dell’ente che, ingiustamente e gravemente, sono stati menzionati in un recente articolo di stampa». Così il Csa in merito all'articolo uscito lo scorso 31 gennaio, in cui Barbara Morena e Giuseppe D'Urbano denunciavano “la fuga” di ben 3 segretari comunali e 4 dipendenti in soli 8 mesi di “gestione Tomei”.

«Per tale motivo è stato chiamato il Sindacato che è intervenuto prontamente riunendo il personale in assemblea per decidere le azioni necessarie a fornire ogni chiarimento per far conoscere ai cittadini, alle istituzioni e alle Autorità l’effettivo stato del personale del Comune di Guglionesi. All’assemblea è stato invitato il Sindaco per un democratico confronto ma questi preannunciava la sua impossibilità a partecipare per altri impegni- continuano- Questa organizzazione sindacale, assolutamente apolitica e apartitica, unitamente ai dipendenti comunali, non vuole entrare nel merito di legittime espressioni che attengono l’esclusivo piano politico ma si preoccupa solo di chiarire le posizioni dei propri associati sotto gli aspetti sindacali, sociali e professionali. La scrivente vuole, in premessa, anche ringraziare i due ex amministratori Giuseppe D’Urbano e Barbara Morena che hanno denunciato il grave stato delle condizioni di lavoro in cui versano i dipendenti del Comune di Guglionesi a seguito di precisi provvedimenti e indirizzi funzionali adottati dalla precedente amministrazione e non ancora risolti da quella attuale.

Proprio per tali motivi questo Sindacato si attivò, anche con il proprio ufficio legale, per tutelare la dignità e gli interessi del personale dipendente aderente a questa organizzazione, intraprendendo azioni vertenziali nelle sedi del Giudice del Lavoro.

Il CSA non può consentire, però, che si nutrano dubbi sulla completa estraneità dei Funzionari in merito a palesate criticità e disfunzioni nella vita amministrativa del Comune. E se dovessero esserci, esse sono attribuibili esclusivamente a situazioni di conflitto sul piano politico e non certamente su quello gestionale di competenza dei 4 settori :

Settore Affari Generali e Affari Finanziari;

Settore Tecnico LL.PP. e Protezione Civile;

Settore Tecnico Urbanistica e Ambiente;

Settore Polizia Locale e Contenzioso.

È d’uopo puntualizzare che:

1. Tutti i Responsabili di Settore sono Funzionari di Elevata Qualificazione altamente titolati e professionalmente capaci di ogni azione amministrativa e gestionale in grado di portare a compimento, secondo liceità e legittimità, tutti i procedimenti assegnati dall’organo esecutivo. Ognuno di loro assume, per Legge, le responsabilità civili – penali – contabili – erariali che derivano dallo svolgimento dei vari procedimenti amministrativi necessari per rendere efficiente ed efficace l’azione amministrativa della macchina comunale.

2. I lavoratori e le lavoratrici dipendenti del Comune di Guglionesi svolgono quotidianamente il loro lavoro, piaccia o non piaccia a qualcuno, con la massima professionalità, dedizione e senso di partecipazione attiva per il bene della comunità di Guglionesi. Ciò nonostante la grave carenza di personale che comporta notevoli aggravi di carichi di lavoro, aumento delle responsabilità e svolgimento anche di mansioni inferiori, senza mai lamentarsi ma

rendendosi sempre disponibili fino anche a lavorare a casa su diverse pratiche in modo da portare avanti il lavoro.

3. Attualmente la dotazione organica di ruolo del Comune è composta da 8 dipendenti di ruolo + 1 dipendente a tempo ddeterminato:4 Funzionari responsabili di settore di cui 1 a tempo parziale 50% - 3 Istruttori di cui 1 a tempo parziale 45% - 3 Operatori di cui 1 a tempo parziale 50%. A fronte di una popolazione di circa 5300 abitanti per oltre 1900 famiglie, su una superficie di oltre 100 kmq. estesa anche su 4 frazioni e diverse contrade, confinante con 10 Comuni che determinano un notevole flusso di persone e circolazione di veicoli.

Si ricorda che un buon datore di lavoro crea un clima ideale sul posto di lavoro in modo da determinare il c.d. “benessere lavorativo” con evidenti riflessi positivi non solo sulla quantità e qualità dei processi ma, soprattutto, nei rapporti tra i dipendenti e tra questi e l’amministrazione.

Nell’articolo, poi, viene indicato il nome della Responsabile del Settore Affari Generali quale destinataria dell’incarico di Vice Segretario Comunale.

E quindi? Dov’è il problema?

Sia ben chiaro che tale incarico è stato conferito per consentire lo svolgimento delle sedute di Giunta e Consiglio e che la Funzionaria, cosciente della attuale penuria di Segretari in Molise, non si è tirata indietro di fronte di un ulteriore incarico, pur di consentire e garantire l’andamento amministrativo del Comune per il bene di tutta la comunità.

Nell’articolo poi si fa riferimento a presunte situazioni all’interno dell’ente caratterizzate da: invivibilità, caos, dimissioni/trasferimenti, anomalie, provvedimenti disciplinari, presenza di mercenari, ecc.

La spiegazione di queste “situazioni” va ricercata nella mancata osservanza dell’art. 97 della Costituzione finalizzato a garantire il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

I due signori ex amministratori sono invitati a una maggiore cautela e valutazioni oggettive in merito a quelle situazioni che sono frutto di libere scelte, talvolta operate per migliorare condizioni personali e/o familiari e/o professionali; da un altro lato siamo di fronte ad aspetti che attengono a procedimenti di estrema delicatezza, anche coperti da privacy.

I lavoratori e lavoratrici del Comune di Guglionesi hanno dato mandato al CSA di provvedere a comunicare all’amministrazione comunale e agli organi di stampa il presente documento per rappresentare quanto emerso in esito all’assemblea».