Si rilancia il progetto "Almerita" per rendere più accoglienti Ginecologia e Punto nascita

Comitato Molisanità L113: interviene la presidente Cinzia Ferrante

TERMOLI. A margine dell'intervista col neo primario facente funzioni del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale San Timoteo di Termoli, il dottor Saverio Flocco ha incontrato in nostra presenza anche le "moschettiere" del comitato Molisanità L113, che proprio dalla battaglia per la salvaguardia del Punto nascita di Termoli, ormai nell'estate di quasi 5 anni fa, avviarono la loro attività.

Un'occasione per adeguare e rilanciare un progetto di "umanizzazione delle cure" aperto anche al Punto nascita, denominato "Almerita".





L’umanizzazione delle cure è quello che avvicina empaticamente tutta l’equipe medica, infermieristica alle partorienti, ma anche a chi ha necessità di rivolgersi a questo reparto per altre tipologie di interventi. Perché questo non è un reparto dove si viene solo a nascere, ma un reparto dove le donne si devono sentire accolte e protette anche per altri problemi di salute.