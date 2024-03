È ufficiale, la stagione balneare andrà dal primo aprile a metà ottobre

TERMOLI. Quanto abbiamo anticipato è diventato realtà, la stagione balneare nel Molise si allunga a dismisura. Accolta l'istanza promossa dalle associazioni di categoria, in particolare dal Sib-Confcommercio Molise, che nell'incontro di venerdì scorso aveva richiesto di estenderla dal primo aprile al 15 ottobre. A sancirlo l'ordinanza che è stata pubblicata nella giornata di ieri.

L'ORDINANZA

Nella Regione Molise la stagione balneare inizia il 1° aprile e termina il 15 ottobre di ogni anno.

Durante tale periodo, nelle strutture di cui sopra, possono essere svolte, oltre la balneazione, tutte le attività tipiche degli stabilimenti balneari quali l’elioterapia, l’attività di bar e ristorante e le attività commerciali previste dalle rispettive licenze.

L’apertura al pubblico delle strutture per l’elioterapia e l’attività di bar ristorante, nonché le altre attività commerciali autorizzate con licenza, è consentita durante tutto l’anno.

Il concessionario delle strutture di cui al comma 1 è tenuto ad aprire al pubblico, sia per la balneazione sia per l’elioterapia, obbligatoriamente nei seguenti periodi: - dal 1° giugno al 31 agosto; - nelle giornate di sabato e domenica degli ultimi due weekend di maggio e nelle giornate di venerdì, sabato e domenica dei primi due weekend lunghi di settembre; Il concessionario è tenuto a comunicare alla Capitaneria di Porto ed al Comune competente le aperture al di fuori di detto periodo minimo obbligatorio, avendo cura di precisare se lo stabilimento è aperto per la sola elioterapia o se è aperto per l’elioterapia e la balneazione. 5. In ogni caso, per tutto ciò che concerne la sicurezza della balneazione si applica quanto disposto dalla Capitaneria di Porto di Termoli con l’Ordinanza di sicurezza balneare alle cui disposizioni si rimanda. 6. Nel periodo di apertura al pubblico per la balneazione i concessionari delle strutture devono garantire il servizio di salvataggio con le modalità indicate nell’Ordinanza di Sicurezza Balneare della Capitaneria di Porto di Termoli e recepite nel Piano regionale di sicurezza delle spiagge. Nel periodo di apertura al pubblico per la sola elioterapia, i concessionari di cui sopra devono osservare quanto disposto dall’Ordinanza di Sicurezza Balneare della Capitaneria di Porto relativamente al suddetto periodo con particolare riferimento all’obbligo di apporre apposita cartellonistica plurilingue in luoghi ben visibili dall’utenza, che avverte circa la mancanza del servizio di salvataggio e riportante la seguente dicitura “ATTENZIONE – BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO – STRUTTURA APERTA AI SOLI FINI ELIOTERAPICI”. ART. 2 NORME DI SICUREZZA SULL’USO DELLE SPIAGGE E SULLA BALNEAZIONE.

Le prescrizioni sulla sicurezza della balneazione sono regolamentate con Ordinanza di Sicurezza Balneare della Capitaneria di Porto. Aspetti relativi alla sicurezza nell’utilizzo delle spiagge libere sono trattati, altresì, nel Piano regionale di sicurezza delle spiagge 2024 adottato dalla Regione con deliberazione di Giunta regionale.

OBBLIGHI DEI COMUNI COSTIERI 1. I Comuni costieri della Regione Molise hanno l’obbligo: a. di assicurare sulle spiagge libere l’igiene, la pulizia e la raccolta dei rifiuti; b. di effettuare le prime operazioni di bonifica, pulizia e rastrellatura delle spiagge libere entro il 1° maggio; c. di garantire la costante pulizia degli accessi pubblici al mare esistenti, per assicurarne la regolare percorribilità; d. di esporre sulle spiagge libere la presente Ordinanza, nel formato indicato nell’art. 10, in corrispondenza degli accessi pubblici al mare, in posizione centrale ed in luogo ben visibile, provvedendo all’immediato ripristino qualora venisse danneggiata, manomessa, rimossa o resa illeggibile.