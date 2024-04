«Traghetto il Punto nascita verso il futuro, ma non per diventarne primario di ruolo»

TERMOLI. Sono trascorsi ormai due mesi da quando il reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale San Timoteo di Termoli è passato in mano al dottor Saverio Flocco, che ha voluto scommettere come responsabile facente funzioni sulla rinascita dell’Uoc di viale San Francesco.

Sull’insediamento di Flocco al Punto Nascita di Termoli è prematuro fare dei bilanci ma, ci sono dei segnali incoraggianti per il prossimo futuro, sia in termini di attività svolta nonostante il ridotto numero di personale medico operante nella struttura rispetto al precedente anno, sia nella riorganizzazione dei servizi che è andata avanti con l’apertura di ambulatori dedicati, con l’attivazione dei corsi di accompagnamento al parto, e con le avviate procedure, in seguito alla disponibilità della direzione aziendale, di acquisizione e rimodernamento del parco tecnologico, indispensabile per l’efficientamento dell’attività clinica.

«Il mio incarico – afferma il dottor Flocco - è quello di traghettare il reparto verso una nuova fase, favorita dall’interesse, mostrato dal direttore generale Di Santo, al futuro dello stesso Punto nascita, con il quale lavoriamo per creare i presupposti per scongiurare la chiusura e attuando delle strategie che garantiscano più stabilità al Reparto anche attraverso il reclutamento di nuovo personale medico, di cui il concorso per Direttore di Uoc è solo l’inizio e al quale ho ritenuto opportuno non partecipare sia per favorire l’assunzione di nuove figure professionali, sia per sottolineare il rinnovamento in atto, seppure continuerò a garantire la mia presenza e a dare il mio contributo».

A conferma dell’impegno profuso, il reparto di Ginecologia e Ostetricia del San Timoteo di Termoli ha organizzato in occasione della festa della mamma l’Open Day dedicato alle future mamme, di cui abbiamo diffuso i contenuti stamani.