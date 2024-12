Femminicidio e Aids, Manes: «Invitiamo al confronto su questi temi sensibili»

MONTECILFONE. L’amministrazione comunale di Montecilfone organizza un momento di confronto abbinando temi delicato come femminicidio e Aids, ma si scatena la polemica politica. Il sindaco Giorgio Manes sottolinea il nesso tra “Femminicidio e Aids” - in programma venerdì alle 18, in sala consiliare - la maggior parte delle volte vengono utilizzate per indicare che ci sono fenomeni apparentemente diversi che sono in realtà collegati o derivano da una causa Comune». Inoltre, il primo cittadino, anche alla luce della posizione assunta dall'esponente di opposizione, Candida Stellato, sottolinea che «Nel contesto di femminicidio e Aids, questa viene usata per sottolineare come entrambi i problemi siano radicati in disuguaglianza di genere e violenza contro le donne. L’amministrazione invita la consigliera di minoranza e la cittadinanza a partecipare al convegno».

L’iniziativa – secondo quanto appreso - trae spunto da quanto avvenuto tempo fa al Nord Italia, con un uomo che aveva voluto contagiare più donne possibili.

«Due giorni fa stata si è celebrata la giornata mondiale dell’Aids e considerato che negli ultimi anni questa malattia sta aumentando esponenzialmente bisogna riportarla all’attenzione di tutti», hanno ribadito gli organizzatori.