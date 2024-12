Liceo di Guglionesi, la Provincia rinnova al Ministero richiesta per demolire e ricostruire

GUGLIONESI. Era la vigilia dell’apertura delle scuole in Molise, quando abbiamo incontrato Giorgio Gagliardi presidente dell’Arci Francesco Jovine di Guglionesi, davanti alla sede “abbandonata” del liceo “Pace” del paese.

Liceo che dal sisma 2018 è rimasto chiuso, anche a seguito di numerosi sopralluoghi, di un finanziamento stanziato per la messa in sicurezza e due progetti per il recupero della struttura.

Oggi, arriva uno spiraglio di luce, dopo i vari incontri intercorsi tra Gagliardi e il presidente della Provincia, Pino Puchetti.

«La Provincia rinnova la richiesta al Ministero per ottenere il nulla osta necessario alla demolizione e ricostruzione del plesso scolastico di Guglionesi. La proposta nasce dall’impossibilità di procedere con l’adeguamento sismico dell’edificio esistente, inizialmente previsto, a causa degli elevati costi e dell’impatto invasivo che l’intervento richiederebbe.

Gli approfondimenti tecnici, eseguiti in seguito ai rilievi sulla struttura attuale, hanno infatti evidenziato che la soluzione più conveniente, anche in termini di costi/benefici, è la costruzione ex novo dell’edificio. La Regione Molise, intanto, ha confermato la disponibilità a cofinanziare l’intervento, qualora i costi superino l’importo già assegnato dal Ministero.

Il progetto è considerato strategico per il territorio, duramente colpito dai recenti eventi sismici. L’opera restituirebbe una sede scolastica moderna e sicura non solo a Guglionesi, ma anche ai comuni limitrofi. Attualmente, studenti e personale scolastico sono ospitati in un edificio comunale di vecchia costruzione e destinato all’uso provvisorio.

“Si tratta di un intervento cruciale per garantire una sistemazione definitiva e adeguata per la comunità scolastica”, sottolinea la Provincia, che auspica una risposta positiva e rapida dal Ministero».