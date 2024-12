Giornata ecologica: rimosse decine di sacchi di rifiuti tra via Lissa e via Adige

TERMOLI. Sinergia attiva tra l'assessore all'Ambiente e il Comune di Termoli con Congeav e Rieco Sud, per rimuovere la discarica tra Colle Macchiuzzo e la zona di San Pietro.

Reduci dal riconoscimento ministeriale, le guardie ambientali del Congeav hanno promosso nella mattinata di oggi una giornata ecologica per rimuovere la quantità assurda di rifiuti presenti tra via Lissa e via Adige, nel sottopasso dell’A14.

Una situazione di degrado e inciviltà che abbiamo denunciato in un video-servizio alcune settimane fa, che ha visto il continuo accumulo dei rifiuti, nonostante le innumerevoli sanzioni amministrative, esposti alla Procura della Repubblica di abbandoni, nonché continui controlli, anche giornalieri;

Il sito è stato soggetto anche ad atto di incendio vandalico, con intervento dei Vigili del fioco che hanno segnalato l’accaduto; l’attuale degrado incita la volontà degli incivili a perseguire il fenomeno dell’abbandono nel sito. La giornata ecologica, inoltre, come sottolineato dal Congeav, d’intesa con l’assessore all’Ambiente, Silvana Ciciola, che l’ha accolta e sostenuta, voleva dare un segno tangibile alla cittadinanza con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, con un’azione di pulizia e controllo continuo del sito, attuando di seguito tutte le misure di prevenzione e repressione del fenomeno.

Operazione di pulizia ambientale svolta con la collaborazione della Rieco Sud, che ha portato il Congeav a rimuovere 22 sacchi di plastica, 4 metri cubi di carta e cartone, 8 sacchi di vetro, un metro cubo di Raee, 19 sacchi di secco residuo, circa 24 metri cubi di ingombranti e due viaggi di indifferenziato del compattatore.

Sette le persone individuate come trasgressori, verso cui partirà l’azione penale, su cui tiene l'assessore Ciciola a ribadire l'impegno della "tolleranza zero".

