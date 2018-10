TERMOLI. Imprenditore agricolo da sempre, Giuseppe Masciantonio, ha rimediato perdite per decine di migliaia di euro a causa di un mancato ritiro di mille quintali di melanzane, rimaste su un terreno di 5 ettari, che solo di piantine erano costate 15mila euro.

Un campo che si trova nella valle del Sinarca.

Un vero tuffo al cuore vedere tutto quel ben di Dio che finirà trinciato sotto le ruote e gli attrezzi del trattore, ora che non hanno più un valore agro-industriale. Dalle fatture di acquisto di circa metà del raccolto, scopriamo che le melanzane al produttore vengono pagate tra i 14 e i 16 centesimi al chilo, a seconda della taglia. Tuttavia, preso dagli insegnamenti dei genitori, sempre contadini, Masciantonio ha deciso di mettere il campo a disposizione di chiunque, anche dei volontari Caritas che riforniscono la mensa per i poveri, oppure semplici cittadini. Una settimana per ripulire il campo dalle melanzane ed evitare che divengano concime per la stessa terra.