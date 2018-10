TERMOLI. Fondovalle Sinarca, subito dopo l’ex inceneritore sulla sinistra. E’ questa l’indicazione utile per raggiungere il campo di melanzane che l’agricoltore Giuseppe Masciantonio ha destinato per una settimana alla raccolta libera da parte di chiunque voglia farsene provvista.

Una scelta che abbiamo fatto spiegare a lui nella video intervista proposta oggi e che ha già portato in mattinata numerose persone a recarsi sul posto per approvvigionarsi del prelibato ortaggio rimasto sul campo da 5 ettari per il mancato ritiro da parte di un’azienda agro-industriale.

L’abbiamo documentato noi stessi, andando sul posto e incontrando ancora una volta Masciantonio, che ha persino aiutato volontari della Caritas a fare un carico che rifornirà la mensa dei poveri a Termoli.

Una settimana di tempo per ripulire quanto più possibile il campo, poi dovrà passarci sopra col trattore e preparare, eventualmente, una nuova coltivazione.