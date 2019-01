Torna la «superluna di sangue»

TERMOLI. Una nuova eclissi totale di Luna sarà ben visibile dall'Italia e giunge a sei mesi di distanza dall'ultima, avvenuta il 27 luglio 2018.

Tra domenica 20 gennaio e lunedì 21, ci attende una notte magica, infatti, poco prima dell’alba potremo ammirare la "superluna" di sangue, che per i più catastrofisti cela un presagio apocalittico.

La Luna che si colora di rosso porta con sé credenze e miti legati a eventi infausti, malvagità e magia oscura.

Ma lasciamo miti e leggende e torniamo alla scienza.

Questa sará l’unica eclissi di tutto il 2019.

Per rivederne una simile bisognerà attendere il 31 dicembre 2028, mentre per la prossima eclissi totale di Luna visibile in tutte le sue fasi il 20 dicembre 2029.

Negli ultimi anni le eclissi visibili dall’Italia non sono comunque state molte, quindi quella di lunedì sarà una buona occasione per recuperare, soprattutto se non siete riusciti a osservare quella del 27 luglio 2018, la più lunga di tutto il ventunesimo secolo, un'occasione che noi di Termolionline non ci siamo fatti sfuggire.

L’eclissi inizierà alle 3.36 e finirà alle 7.40, orario in cui è previsto il tramonto della luna e il sorgere del sole.

La totalità (la fase in cui sarà completamente immersa nell’ombra) inizierà alle 5.41 e terminerà alle 6.43, il fenomeno raggiungerà il culmine alle 6.12, ora italiana.

Per più di un'ora, dunque, la Luna regalerà uno spettacolo unico nel suo genere.

Il 21 gennaio non solo sarà piena, ma anche «super», infatti alle ore 23, il satellite terrestre si troverà al perigeo con il nostro pianeta, ovvero alla distanza più breve e per questo motivo apparirà gigantesca.

L'orario non sarà dei più comodi, non rimane che impostare la sveglia e preparare un buon caffè per non perdersi lo spettacolo che l'eclissi totale regalerà all'alba.