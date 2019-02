In arrivo la «Superluna di neve»

TERMOLI. Se vi siete persi la Superluna di "sangue" dello scorso 21 Gennaio (LEGGI), non preoccupatevi, oggi 19 febbraio è in arrivo un altro meraviglioso spettacolo astronomico.

Quella che stiamo per ammirare è chiamata anche Super Snow Moon (Superluna di neve), i nativi americani solevano chiamarla così, non solo per la somiglianza ad una palla di neve, ma anche perché la Luna di febbraio arrivava in un periodo di nevicate abbondanti, come tuttora accade negli Stati Uniti.

La buona notizia è che potremo ammirarla anche noi, condizioni meteo permettendo.

La “superluna” sarà visibile in cielo a partire dall’orario in cui la Luna sorgerà in Italia, tra le ore 17.20 e le 18.

La Luna apparirà più grande del solito perché il momento in cui si trova più vicina alla Terra nella sua orbita ellittica (perigeo) coincide con la luna piena: alle 10.07 del mattino raggiungerà il perigeo, mentre alle ore 16.53, il plenilunio.

Insomma, uno spettacolo veramente affascinante e coinvolgente da fotografare ed osservare, la meravigliosa grandezza dell'astro può essere osservata comodamente a occhio nudo: si consiglia di cercarsi un punto di osservazione lontano dall'illuminazione artificiale quindi andate in campagna, nei boschi, sulla spiaggia o comunque lontano dai centri abitati.

Se invece volete guardare la Superluna comodamente da casa, basterà collegarsi al sito https://www.virtualtelescope.eu. del Virtual Telescope che mostrerà il sorgere della luna sull'affascinante skyline di Roma.

La partecipazione è gratuita e inoltre, l'evento sarà commentato dall'astrofisico Gianluca Masi.

Una terza e ultima Superluna dell’anno è prevista intorno al 19 marzo, in prossimità dell’equinozio di primavera.

Dunque due appuntamenti da non perdere assolutamente.