Perché i fuochi di Ferragosto a Termoli sono i più belli d'Europa

TERMOLI. Già nel dire Cannes uno si aspetta che i fuochi d’artificio siano non belli, ma bellissimi. Quest’attesa che poggia su un’asticella molto elevata nasce dall’aureola favolosa che aleggia su Cannes. Ad esempio, mentre siete sul lungomare per vederli, alla vostra destra vi è il famoso Palais des Festivals dove si svolge, tra l’altro, il famosissimo Festival internazionale del Cinema. Mentre alle vostre spalle vi è una serie di alberghi, uno di seguito all’altro, che sono tra i più lussuosi della Francia e non solo. Ogni albergo ha il suo ristorante su strada (almeno d’estate).

Ed entrambi hanno la funzione, (oltre quella normale) di ostentare ricchezza. I clienti ne sono a loro volta i testimonial. L’abbigliamento è ricercato ed evoca soldi in quantità. Eventuale dubbio a proposito viene allontanato dalle lussuose ed a volte particolari auto parcheggiate e dai gioielli mostrati dalle signore con disinvolto esibizionismo. Perfino le luci sono eccessive. Fuori e dentro i locali. Sembra giorno a mezzanotte.

Di fronte a tutto ciò che è super, eccezionale, meraviglioso, i fuochi d’artificio del 15 agosto (a prescindere dal festival dell’arte pirotecnica che dura 6 giorni distribuiti tra luglio e agosto) sono normali in un contrasto deludente. Perché la scenografia dei fuochi è una ed è sempre la stessa: la gente sulla spiaggia e, di fronte, i fuochi a mare, come in tante altre cittadine marittime in Italia ed in Europa. Gli sforzi pirotecnici dei maestri artificieri non possono dare più di tanto e spesso i colori ed i disegni di fuoco sono ripetitivi.

Tornando a Cannes e la sua fama, le persone partecipanti alla visione dei fuochi nella notte di Ferragosto sono tantissime. Provengono da tutta la costa. Al termine sono visibilmente soddisfatte. Ma solo perché non hanno visto i fuochi d’artificio di Termoli.

Termoli. La fortuna di Termoli che determina il successo eccezionale dei fuochi d’artificio di Ferragosto risiede nella sua scenografia naturale. Dal basso verso l’alto: spiaggia, muraglione, case del borgo antico per una lunghezza di 100 -150 metri.

Non è una cosa da poco. Un palcoscenico sognato da altre città e cittadine e che rappresenta la gioia degli artificieri. Quest’ultimi, anche con una fantasia media riescono a fare giochi d’incrocio piacevoli in cui il muraglione e le case del borgo sono coprotagonisti insieme ai fuochi stessi. Infatti durante la rappresentazione succede spesso che, invece di seguire i singoli fuochi lo sguardo si soffermi sulle case del borgo o sull’insieme costituito dalla terna: spiaggia, muraglione, borgo antico. Con cambi di luce e di colori dovuti ai fuochi.

La suddetta triade (spiaggia, muraglione, borgo antico) rappresenta il fondamento della Passeggiata- Terrazza di Federico di Svevia della cui unicità abbiamo scritto inVia Federico di Svevia: l’Unicum di Termoli.

E la cui spettacolarità è data, dall’alto verso il basso, dalla vista spiaggia e mare in direzione di Vasto all’inizio e poi proseguendo nella passeggiata dall’infinità del mare in direzione delle Tremiti.

Ma la stessa triade scenografica (spiaggia muraglione borgo)nel caso dei fuochi procedendo, come già detto, dal basso verso l’alto, crea una seconda unicità: quella del fuochi d’artificio di Termoli. Insomma la bellezza e lo stuporedei fuochi di Ferragosto di Termoli provengono solo in parte dall’abilità degli artificieri . Ma per la gran parte sono dovuti alla location, al palcoscenico, alla scenografia che potenziano fortemente il livello qualitativo della semplice rappresentazione pirotecnica.

Conclusione. Di questa unicitàdovremmo farla conoscere non solo a livello regionale. E perché non a livello nazionale? Ma prima ne occorre la piena consapevolezza. Che rappresenta il motore e la volontà perelaborare un piano di comunicazione efficace. Ricordando che è l’eccezionalità che attrae turisti e non certo la normalità.

E Termoli ha come eccezionalità il Muraglione- Borgo Vecchio che si esprime nella prima versione dall’alto verso il basso attraverso la Passeggiata Terrazza di Federico tutti i giorni ed a tutte le ore. E nella seconda versione dal basso verso l’alto ugualmente tutti i giorni ed a tutte le ore ed in maniera super durante i fuochi d’artificio del Ferragosto.