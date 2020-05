ISOLE TREMITI. Come riferisce anche l'Ansa, a determinare l'incidente della motonave Tirrenia "Isola di Capraia", finita sugli scogli dell'isola di San Domino stamani, durante l'attracco, sarebbero stati problemi tecnici alle "manette" del traghetto che non avrebbero permesso al natante di effettuare la manovra.

Fortunatamente nessun ferito tra dipendenti e utenti. Il traghetto nelle ore successivo è stato condotto in banchina dove sono in corso le indagini tecniche.

"Ci auguriamo che non sia nulla di serio - dichiara Marco Napolitano, imprenditore turistico, titolare dell'hotel Gabbiano, all'Ansa - e che per il prossimo fine settimana sia già operativo. Stiamo ricevendo le prime prenotazioni anche se c'è molta cautela a causa del Covid-19. Ci stiamo preparando ad accoglierli in sicurezza e l'imbarcazione è essenziale. Speriamo che non ci sia bisogno fi una nave sostitutiva, sarebbe tutto più complicato".