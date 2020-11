TERMOLI. Il degrado non è solo quello della periferia, come abbiamo testimoniato, ancora una volta, ieri, con le discariche presenti a Sud di Termoli, sui terreni della Regione Molise. Esiste e si manifesta anche in pieno centro, e questo se possibile è ancora più assurdo. Una di queste esemplificazioni l'ha segnalata un lettore.

«Abitando nei pressi di Piazza Donatori di Sangue, ho avuto modo di notare che vi è un vecchio camion, targato CZ, che sosta nello stesso punto della piazza (lato Liceo Scientifico) ormai da diversi mesi. Quando l’estate scorsa hanno colorato di blu le linee di sosta il mezzo era già lì. Ricordo bene di aver visto quel giorno alcuni operai del comune colorare sotto al camion, tralasciando ovviamente di tinteggiare il punto in cui la ruota posteriore sinistra poggiava a terra. Nessuno si prese la briga di far rimuovere il mezzo per agevolare il lavoro, nonostante ci fossero stati giorni prima avvisi su tutta la piazza in cui si minacciava la rimozione forzata. Successivamente, essendo ormai diventata sosta a pagamento, ho notato sul parabrezza del camion alcuni verbali di multa per la sosta che evidentemente non era stata pagata. Ma questo avvenne solo nei primi giorni, poi più niente. Ora le linee sono state ricolorate di bianco, ma il camion è sempre là. Da alcuni giorni sono addirittura scomparse le sue ruote posteriori, sostituite da due mattoni di cemento… Possibile che nessuno si prende la briga di capire chi è il suo proprietario e capire il perché di questa sosta così prolungata? Forse il camion è stato rubato, oppure è morto il suo proprietario. Comunque sia, non è per niente decoroso vedere un tale spettacolo in un posto così trafficato!



Vi mando le foto che ho scattato oggi, giudicate voi se le mie lamentele sono esagerate.

Un cittadino amante del decoro urbano»