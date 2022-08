Giuseppe Liggieri e Clara Sfredda

TERMOLI. Lo scorso 23 luglio, alle 23 di quel sabato, l’amore di Giuseppe Liggieri per la sua Clara Sfredda si rivelò in modo davvero sorprendente, con una promessa di matrimonio in stile flash mob in piazza Monumento coi ballerini della scuola Fly Zone.

Un momento indimenticabile in vista della celebrazione nuziale di oggi. Alle 12.30, in municipio a Termoli, il grande passo, che viene compiuto dopo 14 anni di vera passione e sentimenti profondi, che hanno dato frutti magnifici, come i figli Marco e Simone.

A Giuseppe e Clara le felicitazioni più grandi per questo giorno che resterà nella mente e soprattutto nel cuore, da Francesco, dai genitori, dalle sorelle e dai fratelli, oltre che ovviamente Marco e Simone. Alla coppia gli auguri sinceri di Termolionline.