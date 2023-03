L'escalation dei furti d'auto, a Termoli già 42 colpi in meno di 3 mesi

TERMOLI. Nella notizia relativa al furto della Fiat Panda bianca avvenuto ieri in piazza Donatori di Sangue, anche anticipando la conferenza stampa del comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri, Luigi Dellegrazie, abbiamo parlato di colpi in doppia cifra elevata negli ultimi mesi. A dire il vero, eravamo stati ottimisti, perché volevamo ricomprendere anche gli episodi denunciati dall'estate 2022. Considerando il trend, infatti, ci vorrebbe un numero a tre cifre allora.

Perché? Dalle slide diffuse oggi in via Mazzini, a Campobasso, è emerso che solo ai Carabinieri sono stati denunciati 89 furti d'auto dal primo gennaio e di questo 42 a Termoli, 26 a Campobasso e quindici a Campomarino, a chiudere i sei di Montenero di Bisaccia. Altrettanti quelli in abitazione, 88, di cui 15 nel capoluogo, 6 a Termoli e Campomarino e uno a Montenero di Bisaccia. Nel mirino dei banditi anche località come Ripalimosani e Cercemaggiore (4 a testa).

Il comandante Dellegrazie ha ribadito nel corso della conferenza stampa come arrivino dalla provincia di Foggia e dalla zona di Caserta le bande di ladri che hanno messo a segno i furti in abitazione di auto in provincia di Campobasso.

Furti in aumento, soprattutto Fiat Panda, 500x e 500L i modelli più rubati. Sulla costa i furti in abitazione sono più contenuti ha precisato il colonnello delle Grazie mentre la tendenza si inverte per i furti delle auto. Si pensa che ci siano due batterie che operano sul nostro territorio, una da Lucera, l'altro dal Casertano, sono operai della criminalità organizzata. Si sta cercando di capire se c'è anche un basista.

I furti di auto sono legati al mercato fiorente dei pezzi di ricambio, di cui c'è una domanda crescente.

Il comandante del reparto operativo, Alfredo Zerella, si è soffermato durante la conferenza sui consigli ai cittadini, che oltre a segnalare prontamente ai Carabinieri eventuali movimenti sospetti, sono sollecitati sui fondamentali presidi di prevenzione quali videocitofoni, porte blindate e sistemi di allarme, che è possibile collegare al 112.

Inoltre, anche il suggerimento di non tenere in casa somme importanti di denaro e preziosi, chiudere il portone di accesso allo stabile e le finestre, non aprire agli sconosciuti, ritirare la posta.

