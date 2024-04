Arrivano da fuori regione e rovistano nell'eco-isola al Lido, sanzionati in 3 dalla Polizia locale

gio 18 aprile 2024

CAMPOMARINO. Oggi nei consueti controlli del territorio, intensificati anche in seguito al rogo che ha interessato un eco-isola nel giorno della pasquetta al lido, la Polizia Locale di Campomarino ha sorpreso tre extracomunitari provenienti da fuori regione, i quali a bordo di un furgone sono stati colti nell'atto di rovistare e prelevare rifiuti collocati negli appositi contenitori-eco-isole siti a Campomarino in via Kennedy. Nel loro mirino indumenti e casalinghi.

Ai trasgressori è stata commissionata la sanzione amministrativa di 450 euro prevista (all'articolo 51 comma 1 lett. b del Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 30.09.2011).

I controlli da parte degli agenti della Polizia Locale proseguiranno nei giorni successivi e saranno finalizzati al controllo dell'abbandono di rifiuti e del corretto conferimento all'interno delle eco-isola.